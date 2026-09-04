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Божидар Саръбоюков е четвърти във финала на Диамантената лига

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Божидар Саръбоюков.

Божидар Саръбоюков завърши четвърти във финала на скок дължина на Диамантената лига в Брюксел. Пред погледа на легендата Карл Луис Божо постигна 8,00 м в третия опит, които се оказаха достатъчни само за четвъртото място. Саръбоюков започна със 7,77 м, след това направи фаул.

В четвъртия опит асът ни прелетя на 7,84 м, а в последните 2 рискува, но направи фаул. Победата с 8,46 м в последния шести опит взе Таджай Гейл (Ямайка). Втори с 8,40 м от четвъртия опит е най-успешният скачач на 21 век Милтиадис Тентоглу (Гърция), а трети с 8,23 м от шести опит е Симон Ехамер (Швейцария). Следващият старт на Божидар ще на World Athletics Ultimate Championship в Будапеща на 12 септември.

Божидар Саръбоюков.

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