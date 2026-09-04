"Ботев" (Пд) спря победната серия на "Арда" с 3:2 в Кърджали

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Пловдивският "Ботев" спря серията от победи за "Арда" на 4, а прекъсна своята от 3 загуби поред с 3:2 в Кърджали в мач от 8-ия кръг на Първа лига.

Самуил Цонов, който е син на треньора на европейската ни бронзова медалистка в тройния скок Александра Начева - Стойко Цонов, вкара 2 пъти за гостите (20, 36), а едно попадение добави Асен Чандъров (52).

Вячеслав Велев (79) и Антонио Вутов (83) върнаха 2 попадения за "Арда".

С успеха "Ботев" се изкачи 6-и с 10 т., а "Арда" остана 5-и с 16.

В друг мач "Ботев" (Вр) също като адаша си записа победа с 3:2 като гост - на "Септември".

Така врачани излязоха 10-и със 7 т.

С 8 "Септември" е 7-и.