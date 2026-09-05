Голям български успех на US Open, Александър Донски с победа на двойки при дебюта си в "Големият шлем"

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Изключително сладка победа при дебюта си в турнирите от "Големият шлем " записа Александър Донски.

28-годишният български тенисист и британецът от германски произход Ян Чоински се наложиха над американците Мартин Дам и Макензи Макдоналд със 7:6 (5), 6:4 в мач от първия кръг на надпреварата при двойките на US Open.

Като първи резерви Донски и Чоински влязоха в основната схема след оттеглянето на Алехандро Табило и Диего Идалго.

Първият сет премина без пробиви. Във втория Донски и Чоински изоставаха с 1:4, но взеха по впечатляващ начин следващите 5 гейма.

Следващите им съперници ще бъдат определени от мача между поставените под номер 5 Крисчън Харисън (САЩ) и Нийл Скъпски (Вбр) и французите Артюр Реймон и Лука Санчес.

Александър заема 90-о място в световната ранглиста на ATP на двойки, което е и ново рекордно класиране за него.

През тази година българинът вече спечели три титли от сериите „Чалънджър" на двойки.