Само 2-ма български легионери в 106 отбора в Европа без “Левски” и ЦСКА

Че дереджето на националния отбор е зле, е ясно на всички, а нов симптом, че не го чака нищо добро, дойде от картотеките за европейските клубни турнири.

В основните фази на Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите участват общо 108 тима (по 36 във всеки).

За радост на клубния ни футбол, който заради залагането почти изцяло на чужденци в челните ни отбори, а и не само в тях, не подпомага развитието на националния, “Левски” и ЦСКА ще участват във втория и третия по сила турнир.

Така остават 106. Особено в Лигата на конференциите участва, общо взето, куцо и сакато (представител за първи път има дори Андора). Въпреки това общо в трите надпревари сред картотеките на тези 106 отбора има само 2-ма (!) български футболисти.

В състава на италианския гранд “Милан” е 18-годишният защитник Валери Владимиров. В този на сръбския “Цървена звезда” за Лигата на конференциите фигурира националът Кристиян Балов. За него май има по-голям шанс да запише минути в Европа. Предвид възрастта самото присъствие на Владимиров в групата на “Милан” е комплимент.

Валери Владимиров Снимка: "Милан"

За да е още по-болезнено доказателството за липса на дори средно континентално ниво у футболистите ни Мартин Георгиев, бе оставен извън групата на гръцкия АЕК за Шампионската лига. Същото се случи на Йоан Стоянов, чийто израелски “Апоел” (БШ, Изр) ще играе в Лига Европа.

Що се отнася до избора на отборите да залагат на чужденци, той е напълно оправдан. У нас доста трудно се изграждат класни играчи. Доказателство е масовото възвръщенчество на т.нар. ни таланти след неуспешни периоди в чужбина.