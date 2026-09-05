Малена Замфирова: Чувствам се по-добре, но няма да се върна в световната купа през декември

Чувствам се по-добре. Възстановявам се, но може би няма да мога да се върна в световната купа през декември, както искаха всички. Това заяви сноубордистката Малена Замфорова пред NOVA. Най-добрата ни сноубордистка бе пометена от скиор и получи множество фрактури в началото на годината. Тя бе откарана с хеликоптер в болница.

По това време за живота на Малена има реална опасност и в продължение на 6 дни лекарите не посмяват да направят операция. За щастие, двете интервенции преминаха успешно и възстановяването върви по план.

"В първия момент мислех, че съм мъртва, болката беше огромна. Когато дойдоха тате и Тери (братът на Малена Тервел) осъзнах какво се случва", разказа още тя.

"През цялото време аз вярвах в себе си в лекарите, в семейство. Аз съм благодарна н всички, които ме подкрепяха, на всички българи", отговори Малена на въпрос какво я крепяло в тежкия момент.

"Научена съм, че спортистите трябва да имат къса памет, гледам да не мисля за случая. Знам, че в Чехия има разследване, но не се фокусирам върху него", каза още спортистката.

"Искам да благодаря на всички, които помогнаха в този тежък момент, на здравното министерство, на федерацията, на институциите, на обществото и на всички български граждани", заяви бащата на талантливото момиче д-р Анатолий Замфиров.

"Имаше момент, в който се чувствах се все едно имам половин дете. Това беше кратък период от 48 часа, който беше изключително тежък за мен", сподели той.

"Аз бях винаги до нея в болницата в Чехия, в болницата в Австрия, координирах процеса, писах писма, не съм спал няколко дни. По това време получихме много писма от други състезатели, които напълно я подкрепят и очакват тя да се върне", разказа братът на Малена - световният шампион Тервел Замфиров.

На въпрос как се коват шампиони бащата на Тервел и Малена отговори: "В нашето семейство ковем характери, учим децата си да не се състезават с другите, а със себе си".

"Моята най-голяма мечта е да бъда хирург и един ден да бъда лекар, който се състезава в световната купа. Надявам се да мога и занапред да съчетавам състезанията със своето обучение. В момента съм в 4-и курс", разказа Тервел, който изглежда върви по стъпките на своя баща.

"Нищо не сме пожертвали, защото винаги сме правили, каквото искаме и ни харесва. Спортът е един прекрасен начин човек да гради характер, да поддържа своето здраве", завърши гордият баща.