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https://www.24chasa.bg/sport/article/23509769 www.24chasa.bg

Български футболист продаден за рекордна сума в Норвегия

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Николай Христов

"Стрьомен" и "Тромсьо" се споразумяха за трансфер на Николай Христов.

По този начин българският нападател ще е играч от елитната дивизия на Норвегия, след като досега риташе във второто ниво.

От "Стрьомен" написаха в собствения си уебсайт: "Николай е фантастичен играч. Той е полагаше огромни усилия както в тренировките, така и в мачовете, а статистиката му за голове говори колко много значеше за нас. Николай заслужава тази възможност и също така има силно желание да се пробва на най-високо ниво", цитирайки генералния мениджър Ян Мартин Кнасхауг.

Трансферът ще бъде най-голямата продажба, която "Стрьомен" е направил въпреки факта, че на Христов му оставаха само четири месеца от договора, казват от клуба.

Според информацията на RB, тя ще бъде около 1,1 милиона кронии може да стигне 1,4 милиона крони в зависимост от резултатите на българина в новия му клуб.

Откакто се присъедини към клуба през 2025 г., Христов е изиграл 50 мача за "Стрьомен" и е вкарал общо 34 гола.

Николай Христов

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