Орлин Атанасов официално е кандидат за президент на федерацията по баскетбол

Новият член на Националната баскетболна лига „Политехника" (Дупница) официално издигна кандидатурата на Орлин Атанасов за президент на Българската федерация по баскетбол. Уведомлението от дупнишкия клуб е внесено в деловодството на федерацията в петък следобед.

Подкрепа за кандидатурата впоследствие заявиха още шест клуба – ЦСКА, „Локомотив Горна Оряховица", „Хебър", „Микс", „Рогош" и „Акули" (Шабла).

С издигането на кандидатурата си Атанасов официално влиза в битката за президентския пост. Сред заявените от него основни приоритети са подкрепата за баскетболните центрове, развитието на треньорските кадри и повишаването на популярността на баскетбола в България.

Според екипа му тези цели могат да бъдат постигнати чрез по-ефективно взаимодействие между федерацията и клубовете, както и чрез привличане на допълнителни финансови ресурси към БФБаскетбол.

„В последните седмици Управителният съвет на федерацията взе безпрецедентни решения, с които лиши от глас десетки клубове. Убеден съм, че имунната система на българския баскетбол има достатъчно съпротивителни сили и ще преодолее това посегателство. Всички, стоящи зад това покушение срещу играта, ще останат много разочаровани в изборния ден", заяви Орлин Атанасов.

Той обяви още, че в близко бъдеще ще представи публично концепцията си за развитие на българския баскетбол, озаглавена „Лицето на играта", както и екипа, с който ще работи.

Изборите за президент на БФБаскетбол са насрочени за 5 октомври 2026 г. Те ще се проведат, след като федерацията отхвърли искането на голяма част от членовете си за свикване на извънредно общо събрание на 27 май. По думите на вносителите целта на събранието е била да се осигури нормалното провеждане на първенствата през сезон 2026/27 г.