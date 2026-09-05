"Лудогорец" и Оливие Вердон се разделиха след 6 г. и 12 трофея

"Лудогорец" и Оливие Вердон се разделиха по взаимно съгласие, информираха от разградския клуб.

Националът на Бенин бе един от най-опитните и важни футболисти в състава на 14-кратните шампиони през последните години. С екипа на "Лудогорец" Вердон спечели пет шампионски титли, две купи на България и пет Суперкупи, като остави своя отпечатък както в българския футбол, така и в европейските клубни турнири.

За шестте си години в "Лудогорец" защитникът изигра 243 мача във всички турнири, в които вкара 17 гола и записа 2 асистенции. Това го превръща във втория по изиграни мачове централен бранител в историята на клуба, отстъпвайки единствено на легендата Козмин Моци.

„Искам да благодаря на "Лудогорец" и на ръководството за всичко, което ми дадоха през тези 6 години заедно. През това време израснах не само като футболист, но и като човек. Изключително съм благодарен за всичко, което преживяхме заедно. Благодаря и на феновете. Не винаги беше лесно, но заедно създадохме много прекрасни спомени, които ще останат завинаги в сърцето ми. Благодаря на моите съотборници, на всички треньори, които бяха част от клуба, на медицинския щаб и на всички хора, които всеки ден работят усилено за "Лудогорец". Всички вие винаги ще имате специално място в сърцето ми", коментира Оливие Вердон.

„Оливие Вердон винаги ще бъде част от семейството на "Лудогорец", обявиха разградчани.