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Президентът на атлетиката: Саръбоюков е диамантът ни, жизнено важно е да имаме свой дом

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Божидар Саръбоюков Снимка: Startphoto.bg

В момента Божидар Саръбоюков е диамантът на българската лека атлетика и съм сигурен, че предвид възрастта му (22 г.), най-доброто пред него предстои. Вярвам, че ще има още успехи и дори е способен на световен рекорд.

Това заяви президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов.

Той беше специален гост за финала в скока на дължина на Диамантената лига в Брюксел, в който Божидар Саръбоюков зае четвъртото място с 8,00 метра.

Павлов разкри и причината България да не може да приеме голям атлетически турнир.

"Липсата на инфраструктура е единствената причина, поради която България не може да приеме голям турнир от Континенталния тур или да бъде домакин на Световно или Европейско първенство. Българската федерация по лека атлетика е надежден партньор от дълги години, както на Световната, така и на Европейската атлетика и ако има къде да се проведе, те биха ни гласували доверие за подобен шампионат", каза още Павлов.

"Надявам се такъв приоритет да е залегнал в програмата на правителството, защото е жизнено важно леката атлетика да има свой дом. От страна на БФЛА ще направим всичко възможно да осигурим заплати и на още таланти в нашия спорт, както вече успяхме да направим, благодарение на наши приятели, спонсори и партньори. Работим и по промяна на устава на федерацията, за да може всичко да функционира още по-демократично и заедно да подобряваме бъдещето на нашия любим спорт", завърши президентът на БФЛА.

Божидар Саръбоюков

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