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УЕФА наказа "Звезда" заради фенове, скандиращи в чест на Ратко Младич

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Снимка: "Цървена звезда"

Сръбският футболен клуб "Цървена звезда" (Белград) беше глобен от УЕФА заради фенове, скандиращи в чест на осъдения за военни престъпления Ратко Младич, който почина в деня на мача от плейофите в Лига Европа срещу "Виктория" (Пилзен) миналата седмица, пише агенция АП, цитирана от БТА.

Привърженици на Цървена звезда скандираха името на Младич и показаха транспарант, с който му благодарят и възхваляват, при загубата с 1:5 от чешкия тим на 27 август.

Ратко Младич - бивш командир, осъден на доживотен затвор от международен трибунал по обвинения в геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите по време на войната в Босна през 1992 - 1995 година, почина в Хага, където излежаваше присъдата. Той беше на 84 години.

УЕФА съобщи, че "Цървена звезда" е глобен с 90 000 евро за обвинения, включващи скандирания, неподходящи за спортно събитие, плюс „расистко и/или дискриминационно поведение".

На сръбския клуб беше забранено и да продава билети на фенове за следващото си гостуване в турнирите на УЕФА.

Това наказание ще важи за гостуването на швейцарския "Лугано" в Лигата на конференциите.

Снимка: "Цървена звезда"

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