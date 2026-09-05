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Щерката накарала Серена Уилямс да се върне на корта, с Винъс отпаднаха драматично на US Open

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Винъс и Серена Уилямс Снимка: Ройтерс

Сестрите ветеранки Серена (44) и Винъс Уилямс (46) отпаднаха в първия кръг на двойки на откритото първенство на САЩ (US Open) след драматична загуба от Мая Джойнт (Австралия) и Хао Чън Чан (Тайван) с 3:6, 7:6 (6), 6:7(10) в тричасов мач пред 23 000 фенове на стадион „Артър Аш".

Американките играха заедно за последно преди 4 г. Серена разкри, че нейната дъщеря Олимпия я е накарала да се върне на корта. Винъс имаше дълги отсъствия, но не колкото сестра си (Серена спря през 2022-а)

Двете са спечелили 14 титли от "Големият шлем" на двойки, 3 олимпийски златни медала на двойки и общо 30 титли на сингъл.

Преди това Серена отпадна и на четвъртфиналите при смесените двойки в тандем с Карлос Алкарас (Исп).

Винъс и Серена Уилямс Снимка: Ройтерс

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