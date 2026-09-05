Формула 1 съкращава стартовете до 290 км

Състезанията във Формула 1 от следващия сезон ще са по-къси. Всички отбори се съгласиха максималната дистанция да е 290 километра, а не както е до момента 305. Това се прави, за да се спести гориво при промяната отново на електрическата мощност спрямо тази с вътрешно горене на двигателите.

В момента съотношението е 50:50, като пилотите възнегодуваха, че вместо да се състезават, гледат как да заредят батерията си. От следващия сезон се връща преимуществото на вътрешното горене на 58:42, а от 2028 г. то става 60:40, както бе до миналия сезон.

Подобно съкращаване на дистанцията се прави за първи път от 1958 година насам, като и тогава всичко бе, за да се пести бензин, след като влезе в сила правилото за задължителното използване на петрол, а не горива на алкохолна основа. Някои фенове обаче решиха да се позабавляват, че това се прави заради най-младите фенове, които не могат да задържат вниманието си за повече от 20 обиколки.

Тепърва ще се вземат решенията точно колко обиколки ще се правят на различните трасета. 15 километра са две завъртания и малко на “Спа”, която е дълга 7,004 километра. “Монца” е 5,793 километра, а “Силвърстоун” - 5,891 километра, което прави около 2 обиколки и половина.

Тазгодишното издание на Гран при на Италия, което е този уикенд, е 53 обиколки, или 306,720 километра състезание. Гран при на Великобритания бе 52 тура, или 306,198 километра.

Единственото изключение си остава Монако, където състезанието е 260 километра, но и там може да се съкрати някоя и друга обиколка.

Невероятен скандал избухна, след като Арбитражният съд към Международната федерация по автомобилизъм върна двете наказания на Пиер Гасли от “Алпин” и така отне подиума му в Монако. Третото място бе върнато на Исак Хаджар от “Ред Бул”, който финишира на него на пистата.

Гасли получи място на подиума, след като му бяха отменени две наказания от по 5 секунди. Това обаче бе веднага обжалвано от “Макларън” и “Ред Бул”.

Босът на “Алпин” Флавио Бриаторе даде специална пресконференция, в която обвини единия от арбитрите Филипе Марчино.

“Той е човек на “Макларън”. Вижте тази снимка от 2018 г., на която се вижда, че говори на сбирка на екипа. Плюс това има и фондация, която получи цели три автомобила от “Макларън” за своята дейност. Приемаме всичко, но е нечестно”, категоричен бе легендарният Бриаторе. До него босът на “Макларън” Андреа Стрела едва не си глътна езика.

“Точно от теб не очаквах да се говори за честна игра”, отвърна Стела.

Бриаторе получи доживотно наказание през 2008 г., когато нареди на Нелсон Пикет-младши да се разбие в Сингапур, за да може Фернандо Алонсо да спечели състезанието и титлата. След 2 години санкцията бе отменена. Италианецът се завърна официално във Формула 1 през 2024 г., когато смени Лука ди Мео като шеф на “Алпин”.

Почти всички екипи направиха промени в болидите и двигателите на “Монца”. Първата тренировка бе спечелена от дуета на “Ферари” Шарл Льоклер и Луис Хамилтън.

Във втората обаче “Мерцедес” си върна преимуществото от началото на сезона, като Джордж Ръсел даде най-доброто време пред Льоклер, а съотборникът на Ръсел - Андреа Кими Антонели, бе трети.

