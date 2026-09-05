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https://www.24chasa.bg/sport/article/23511055 www.24chasa.bg

Инфантино ще открие първия турнир на ФИФА след огромния скандал

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Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

Президентът на ФИФА Джани Инфантино ще присъства на откриващия мач на световното първенство по футбол за жени до 20 години в Катовице между домакините от Полша и Аржентина, на който се очакват 15 000 зрители.

Това ще бъде първият турнир, организиран от Международната футболна централа след провала на предложението за продажба на дял от мондиала.

Швейцарецът отмени плана, който оценяваше търговските права на световните първенства и други турнири на ФИФА на 20 милиарда долара, поради ожесточената реакция от регионални ръководни органи, включително европейската централа УЕФА и основните заинтересовани страни в спорта.

Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

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