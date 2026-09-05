България на крака за Теди Салпаров - Илияна Йотова и Васил Терзиев аплодираха волейболния любимец 13

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

- Президентът на БОК, министърът на спорта и министърът на културата също сред хилядите в залата

- Стоичков, Везенков, Стилиян, Мартин и още много звездни гости на бенефиса

Президентът на България Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев. председателят на БОК Весела Лечева, министърът на спорта Енчо Керязов, министърът на културата Евтим Милошев, Христо Стоичков, Стилиян Петров, Мартин Петров, Александър Везенков и още куп обществени личности и знаменитости аплодираха на крака любимец 13 на българския волейбол Теодор Салпаров.

Васил Терзиев, Илияна Йотова, Евтим Милошев, Енчо Керязов и Весела Лечева. СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Хиляди фенове се събраха в "Арена София" за бенефиса на Теди Салпаров “Една кариера - Една легенда”.

Теодор Салпаров излиза за бенефиса си.

За да уважи емблематичното либеро в залата пристигна и целият мъжки национален отбор по волейбол, който ще играе на Европейско първенство в същата зала от 9 септември. "Лъвовете" заеха места на първа линия до игрището, а преди мача се поздравиха със звездите от различни поколения на българския национален отбор, които застанаха от едната страна на мрежата, за да играят срещу световни звезди в бенефиса на Теодор Салпаров.

Любомир Ганев и Илияна Йотова

Истинско шоу имаше в третия гейм, когато Евгени Иванов влезе да изпълни сервис, но Пушката си избра "златен заместник" от публиката - носителя ня "Златната топка" Христо Стоичков. Пушката връчи топката на Камата, а Стоичков изпълни сервис с крак...след което България записа точка.

В четвъртия гейм България заигра с двама състезатели на поста либеро - Теодор Салпаров и сина му Георги Салпаров.

Световният отбор спечели шоу мача с 3:2 гейма. Но единственото важно е, че цялата зала стана на крака след края, за да аплодира Теди Салпаров след последното му излизане на игрището.

Ключово за шоуто бе и музикалното присъствие по време на шоуто - Криско, Миро и Мария Илиева.

Малко преди началото на емоционалния бенефис феновете на родния волейбол имах възможността да се насладят отблизо на своите любимци, както и да отразят различните активности - да оставят специално послание до Теди Салпаров, което ще бъде излъчено на бенефиса, или пък да поиграят волейбол с някои от световноизвестните звезди пред зала “Арена София”.