Съпругата на Роналдо мина по червения килим на филмовия фестивал във Венеция

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Джорджина Родригес присъства на премиерата на филма „Г-н Нелсън, убивахте ли хора?" в рамките на 83-тия филмов фестивал във Венеция.

Съпругата на футболната мегазвезда Кристиано Роналдо се появи на червения килим с елегантен костюм в цвят нощно синьо. Тя допълни визията си с ефектно колие с цветни мотиви, обеци и пръстени.

Филмът на Шиня Цукамото „Г-н Нелсън, убивахте ли хора?" разказва историята на ветерана от войната във Виетнам Алън Нелсън и неговите опити да се справи с последствията от преживяното на фронта.