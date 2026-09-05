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Съпругата на Роналдо мина по червения килим на филмовия фестивал във Венеция

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Джорджина Родригес Снимка: Ройтерс

Джорджина Родригес присъства на премиерата на филма „Г-н Нелсън, убивахте ли хора?" в рамките на 83-тия филмов фестивал във Венеция.

Съпругата на футболната мегазвезда Кристиано Роналдо се появи на червения килим с елегантен костюм в цвят нощно синьо. Тя допълни визията си с ефектно колие с цветни мотиви, обеци и пръстени.

Филмът на Шиня Цукамото „Г-н Нелсън, убивахте ли хора?" разказва историята на ветерана от войната във Виетнам Алън Нелсън и неговите опити да се справи с последствията от преживяното на фронта.

Джорджина Родригес Снимка: Ройтерс

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