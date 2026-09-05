Никола Цолов пети на "Монца" след наказанието

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Никола Цолов зае петата позиция в спринтовото състезание на "Монца", като стартира осми след наказание от 3 места след квалификацията.

Другите двама претенденти за титлата Габриеле Мини и Рафаел Камара не успяха да вземат точки, след като Мини остана 10-и, а Камара отпадна.

Стартиралият до Цолов от седма позиция Джошуа Дюрксен спечели състезанието, като успя да изпревари Джон Бенет в средата. Трети остана Оли Гьоте.

Два пъти на пистата излиза кола за сигурност заради инцидента с Камара, а след това и Роман Белински се разби в предпазните огради.