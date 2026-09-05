ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шеф в "Ливърпул" избра арабските пари

Времето София 33° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23511174 www.24chasa.bg

Никола Цолов пети на "Монца" след наказанието

3084
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Никола Цолов

Никола Цолов зае петата позиция в спринтовото състезание на "Монца", като стартира осми след наказание от 3 места след квалификацията.

Другите двама претенденти за титлата Габриеле Мини и Рафаел Камара не успяха да вземат точки, след като Мини остана 10-и, а Камара отпадна. 

Стартиралият до Цолов от седма позиция Джошуа Дюрксен спечели състезанието, като успя да изпревари Джон Бенет в средата. Трети остана Оли Гьоте.

Два пъти на пистата излиза кола за сигурност заради инцидента с Камара, а след това и Роман Белински се разби в предпазните огради.  

Никола Цолов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.