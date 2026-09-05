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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23511218 www.24chasa.bg

На 41 г. Модрич продължава с националния на Хърватия

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Лука Модрич

Навършващият 41 г. на 9 септември славен ветеран Лука Модрич ще продължи да играе за националния отбор на Хърватия.

От местния футболен съюз съобщиха, че капитанът на националния тим ще бъде включен в състава за предстоящите мачове от Лигата на нациите срещу Чехия, Испания и Англия.

Модрич е потвърдил пред старши треньора Славен Билич и президента на федерацията Мариян Кустич, че е готов да продължи международната си кариера.

„Разбира се, това решение на Лука ме прави изключително щастлив. Всички прекрасно разбираме какво дава той на националния отбор на Хърватия, както на терена, така и извън него.

Нямам търпение отново да работя с него след 14 години. И двамата имаме голямото желание Хърватия да остане силен и успешен отбор, заставащ рамо до рамо с най-добрите национални тимове в света", каза Билич.

Модрич, който е футболист на италианския гранд "Милан", има 202 мача за националния отбор на Хърватия. Той е рекордьор по брой изиграни срещи за страната си.

Лука Модрич

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