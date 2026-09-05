ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бактерия, а не сърце вкара Васил Божков в болница

Времето София 34° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23511602 www.24chasa.bg

Сензация на "Монца"! Пиер Гасли с "Алпин" стартира първи в неделя

1712
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пиер Гасли се радва на сензационната си първа позиция на старта. Снимка: Ройтерс

Италианската писта "Монца" продължава да е една от най-непредвидимите във Формула 1. Сензационно Пиер Гасли с "Алпин" изпревари с 60 хилядни Джордж Ръсел с "Мерцедес" и ще стартира първи в неделя. Това е първи полпозишън в 9-годишната кариера на французина. А неговата първа победа бе точно на същото трасе.

От втора редица потеглят Оскар Пиастри с "Макларън" и Шарл Льоклер с "Ферари". Трета редица е най-титулованата - Луис Хамилтън с "Ферари" и 7 титли, а до него Макс Верстапен с "Ред Бул" с 4.

Трима от пилотите получиха общо 90 места наказание за промени в болидите, които надвишават разрешените от правилника. Лиам Лоусън с "Ред Бул" получи 40 места, лидерът в класирането Андреа Кими Антонели с "Мерцедес" - 30 и Александър Албон с "Уилямс" - 20. Те ще стартират от последните места. 

Пиер Гасли се радва на сензационната си първа позиция на старта.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.