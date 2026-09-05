Сензация на "Монца"! Пиер Гасли с "Алпин" стартира първи в неделя

Италианската писта "Монца" продължава да е една от най-непредвидимите във Формула 1. Сензационно Пиер Гасли с "Алпин" изпревари с 60 хилядни Джордж Ръсел с "Мерцедес" и ще стартира първи в неделя. Това е първи полпозишън в 9-годишната кариера на французина. А неговата първа победа бе точно на същото трасе.

От втора редица потеглят Оскар Пиастри с "Макларън" и Шарл Льоклер с "Ферари". Трета редица е най-титулованата - Луис Хамилтън с "Ферари" и 7 титли, а до него Макс Верстапен с "Ред Бул" с 4.

Трима от пилотите получиха общо 90 места наказание за промени в болидите, които надвишават разрешените от правилника. Лиам Лоусън с "Ред Бул" получи 40 места, лидерът в класирането Андреа Кими Антонели с "Мерцедес" - 30 и Александър Албон с "Уилямс" - 20. Те ще стартират от последните места.