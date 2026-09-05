Треньорът на "Лудогорец": Някои стадиони в Българи са под стандарта за IV лига в Германия

Съоръженията в Разград са отлични добър тренировъчен център, добра фитнес зала и сме много добре обгрижвани, особено що се отнася до храната.

Новото за мен беше, че съоръженията за гостуване - игрища, съблекални, понякога са дори под стандарта на четвърта дивизия в Германия. Трябва да се адаптираш към тези неща. Играчите са свикнали, но е ново за мен като треньор. Да играеш през зимата без подово отопление на гостуващите игрища ще бъде още едно ново преживяване за мен. След това е въпрос на преодоляване на вътрешната съпротива. Опитвам се да внуша това на момчетата във всяка тренировка.

Това казва германският наставник на "Лудогорец" Томас Райс в интервю за изданието от родината си transfermarkt.de.

"Напрежението тук е подобно на "Байерн" - равенството се усеща като поражение. Знаеш ясната си цел. Никога преди не съм изпитвал подобен натиск, и точно това искам да развия у себе си по-нататък. Без да искам да звуча арогантно, уверен съм в работата си и се опитвам да движа клуба напред по свой собствен начин.

Не нося отговорност за случилото се през последните 15 години, "Лудогорец" има страхотна история. Мога само да предложа мнението си за това откъде да започнем, за да се върнем на това ниво. Клубът специално искаше треньор, който има ясно мнение, носи различна перспектива и има опит в чужбина. Винаги изразявам мнението си ясно. В крайна сметка обаче бордът и ръководството ще решат как да се справят с това.

Най-големите грешки се правят, когато си успешен. След 14 поредни титли в първенството, това е човешко. "Левски" се разви междувременно, огладня и игра в квалификациите на Шампионската лига. Трябва да се уверим, че ще се върнем на това ниво, което е достатъчно трудно. Казах на собствениците, че според мен резултатът от миналия сезон е кулминацията на 2 до 3-годишен процес. Може би някои играчи в лигата успяваха да се справят с 80 процента понякога, но в крайна сметка това вече не беше достатъчно.

След първоначалния шок е необходима промяна в начина на мислене. Ето защо се опитвам да съживя този глад с моя подход и моите мнения, както у играчите, така и у треньорския състав", казва още Райс.

Той пристигна в България след успешен престой начело на турския "Самсун".