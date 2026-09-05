"Елверсберг" на Лукас Петков с феноменален обрат до 4:3 в Бундеслигата, националът с асистенция

"Елверсберг" на българския национал Лукас Петков направи феноменален обрат от 1:3 до 4:3 при гостуването на "Борусия" (Мьонхенгладбах) в мач от втория кръг на Бундеслигата. Така абсолютният новак в елита на Германия продължава с пълен актив от 6 т. и заема третото място във временното подреждане след "Фрайбург" и "Борусия" (Дортмунд).
Петков остана 90 минути на терена и записа асистенция за второто попадение на тима си. В първия кръг Лукас стана играч на мача след домакинското 3:2 над "Байер" (Леверкузен). Националът ни вкара историческия първи гол за "Елверсберг", а записа и асистенция, както днес.
Болин от "Борусия" откри резултата в 11-ата мин, а се разписа и в 44-ата за 2:1. Между двете му попадения Моква (22) вкара за гостите.
В 56-ата мин Скали направи 3:1 за домакините.
След асистенцията на Петков Кратенмахер намали изоставането на "Елверсберг" 10 мин по-късно. Кайдел направи 3:3 в 90-ата мин, а в продължението отново Кратенмахер вкара за 4:3.
Преди силния старт в Бундеслигата Петков игра страхотно пред пролетта, когато вкара 11 гола, за да може "Елверсберг" да спечели промоция.
Мачове от втория кръг в Бундеслигата:
"Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Елверсберг" 3:4
"Байер" (Леверкузен) - "Унион" (Берлин) 4:0
"Хофенхайм" - "Борусия" (Дортмунд" 2:3
"Падернборн" - "Фрайбург" 0:1
"Вердер" - "РБ Лайпциг" 3:1
"Щутгарт" - "Кьолн" 4:1