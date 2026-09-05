"Елверсберг" на Лукас Петков с феноменален обрат до 4:3 в Бундеслигата, националът с асистенция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Елверсберг" на българския национал Лукас Петков направи феноменален обрат от 1:3 до 4:3 при гостуването на "Борусия" (Мьонхенгладбах) в мач от втория кръг на Бундеслигата. Така абсолютният новак в елита на Германия продължава с пълен актив от 6 т. и заема третото място във временното подреждане след "Фрайбург" и "Борусия" (Дортмунд).

Петков остана 90 минути на терена и записа асистенция за второто попадение на тима си. В първия кръг Лукас стана играч на мача след домакинското 3:2 над "Байер" (Леверкузен). Националът ни вкара историческия първи гол за "Елверсберг", а записа и асистенция, както днес.

Болин от "Борусия" откри резултата в 11-ата мин, а се разписа и в 44-ата за 2:1. Между двете му попадения Моква (22) вкара за гостите.

В 56-ата мин Скали направи 3:1 за домакините.

След асистенцията на Петков Кратенмахер намали изоставането на "Елверсберг" 10 мин по-късно. Кайдел направи 3:3 в 90-ата мин, а в продължението отново Кратенмахер вкара за 4:3.

Преди силния старт в Бундеслигата Петков игра страхотно пред пролетта, когато вкара 11 гола, за да може "Елверсберг" да спечели промоция.

Мачове от втория кръг в Бундеслигата:

"Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Елверсберг" 3:4

"Байер" (Леверкузен) - "Унион" (Берлин) 4:0

"Хофенхайм" - "Борусия" (Дортмунд" 2:3

"Падернборн" - "Фрайбург" 0:1

"Вердер" - "РБ Лайпциг" 3:1

"Щутгарт" - "Кьолн" 4:1