Янаки Милев ще играе първи финал в кариерата си, след като пребори аржентинец в Пловдив

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Тенисистът ни Янаки Милев изигра поредния си страхотен мач и се класира за финала на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

22-годишният Милев победи на полуфиналите с 6:4, 5:7, 6:2 Валерио Абоиян (Аржентина) за два часа и 58 минути игра.

Българинът загуби първите два гейма в мача, успя да изравни при 3:3, а с пробив в десетия гейм спечели първия сет с 6:4. Милев беше пробит за 3:4 във втората част, успя да отговори с рибрейк още в следващия гейм, но след 5:5 загуби два поредни гейма и резултатът в сетовете беше изравнен.

Националът поведе с 3:1 в третия, решителен сет, допусна връщане на пробива за 3:2, но след това спечели три поредни гейма, за да се класира за първия си финал на турнир от сериите ATP Challenger.

За блестящото си представяне до момента Милев заработи 25 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №866.

Във финалната среща утре от 12:00 часа Милев ще играе срещу Георгий Кравченко (Украйна).

Днес от 18:45 часа ще започне финалът на двойки между българина Антъни Генов и Олександър Овчаренко (Украйна), поставени под №3 в схемата, и аржентинците Валерио Абоиян и Хуан Мануел Ла Серна.

Входът за всички срещи на турнира е свободен!

Това е третият турнир от тази категория на базата на ТК „Локомотив" в Пловдив. След него там ще се проведе още една надпревара – ATP Challenger 75 с награден фонд 97 640 евро, която ще се състои в периода 20–27 септември.

Българската федерация по тенис отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да подкрепят българските национали и младите ни таланти.

Надпреварата предоставя отлична възможност на младите ни тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Основната цел при организирането на тези турнири е да се даде възможност на българските национали и най-добрите ни тенисисти да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста.