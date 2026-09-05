Петър Гайдаров и "Атлетик" с 3:0 срещу "Атлетико" (М) в Билбао

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"Атлетик" (Билбао), в чийто щаб помощник на старши треньора Един Терзич е българинът Петър Гайдаров, постигна втора победа за сезона в Примера дивисион.

В среща от 4-ия кръг баските удариха у дома един от водещите отбори в испанския елит "Атлетико" (Мадрид).

Така те се изкачиха 8-и с 6 т. Столичани със 7 са 6-и.

"Атлетик" прекърши мадридчани в началото на втората част.

В 46-ата мин световният и европейски шампион с Испания Нико Уилямс засече с глава центриране за 1:0. 2 мин по-късно Роберт Наваро вкара гол след индивидуален пробив за 2:0.

Ойхан Сансет оформи крайния резултат в 90-ата мин и "Атлетико" допусна първа загуба за новия сезона.