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Огромен резил за ЦСКА, само 1:1 във Варна

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Ангел Грънчов избива топката под носа на Сенси. Снимка: Startphoto.bg

"Спартак" (Варна) за осем кръга смени два пъти треньора си, но и това не попречи да направи 1:1 с милионната селекция на ЦСКА. "Червените" бяха край морето без Жоел Зварц и Мохамед Брахими заради контузии, но и това не извинява хаотичната игра. Отново следваха центриране след центриране, все едно нещо ще се случи след него.

ЦСКА откри резултата след добра атака при която Бруно Жордао изведе на фланга Анжело Мартино, който пък сложи топката на крака на Йоанис Питас още в 18-ата минута.

И последва традиционното за последните месеци разцъкване, вместо да се атакува съперника. А Факундо Родригес реши, че е дошло време за изравняване, като от три метра не успя да намери Жордао, даде топката на съперника, последва двойно покрай тромавия централен защитник, който се обърна като тролей на последна спирка и Бубакар Хане изравни в 32-ата минута.

Второто полувреме бе на големи пропуски, като най-фрапатните бяха на Годой и Сенси секунди след началото. След това попадение на Годой бе отменено за засада.

А в 76-ата минута Деян Лозев изпусна да донесе и успеха на варненци, като Лапоухов трябваше да се изпоти сериозно, за да извади удара му. В последните секунди удар на Каталин Иту бе изчистен от голлинията на Пламен Илиев.

А в сряда предстои мач с "Левски" за суперкупата на доста неориентирания отбор на Христо Янев.

Ангел Грънчов избива топката под носа на Сенси.
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