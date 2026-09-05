Първа засечка на "Байерн" в Бундеслигата

В третия кръг на сезона серийният шампион на Бундеслигата "Байерн" направи първата си засечка.
Грандът от Мюнхен, който обикновено рано-рано прави първенството на Германия безинтересно, поне що се отнася за титлата, направи 0:0 при гостуването си на "Шалке 04".
Домакините се представиха на ниво и отбиха атаките на баварците. За тях от пейката влязоха Хари Кейн, Майкъл Олисе и възстановилият се след 2 припадъка на терена Джамал Мусиала, но и това не помогна.
Със 4 т. "Байерн" е 4-и. С първата си за сезона тимът от Гелзенкирхен заема 14-о място.