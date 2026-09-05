"Левски" 8 от 8 в първенството, победи 1:0 вицешампиона на България

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Шампионът "Левски" продължава да е безпощаден в Първа лига и след 8-ия кръг. На "Герена" тимът на Хулио Веласкес победи 1:0 подгласника от миналата кампания ЦСКА 1948.

Успехът е 8-и пореден за "сините" и те продължават да са единственият отбор, който е 100-процентов в т.нар. роден елит. За последно 27-кратните шампиони на България записаха подобен старт преди 32 г. Тогава те започнаха с 8 успеха в началото, а в края на сезона триумфираха с титлата.

Победното попадение над "червените" от Бистрица вкара нападателят Хуан Переа. Колумбиецът бе точен в 58-ата мин. Тогава Гашпер Търдин стреля от разстояние, а топката рикошира в капитана на ЦСКА 1948 Лаша Двали, за да се озове в краката на Хуан Переа, който нямаше проблеми от няколко метра да я прати в мрежата.

Преди 4 дни таранът донесе успеха 2:1 на "сините" и при визитата на "Славия" на "Овча купел".

"Левски" е лидер с 24 точки от толкова възможни. Шампионите водят със 7 пункта пред ЦСКА и "Лудогорец", които обаче са с мач по-малко. ЦСКА 1948 е 4-и с 16 точки.

Следващият мач на "сините" е в сряда, а съперник е вечният враг ЦСКА. Срещата е за суперкупата на страната.