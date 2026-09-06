Веласкес: Сега основната ни цел е да спечелим суперкупата срещу ЦСКА

Треньорът на шампиона „Левски" Хулио Веласкес сподели, че е много доволен от успеха над ЦСКА 1948 с 1:0. Той също така разкри, че вече мисли за Суперкупата, която е срещу „важен съперник" и с цената на трофей.

„Труден съперник е ЦСКА 1948. Важно е да си припомним, че този отбор завърши на второ място през миналия сезон. Мачът беше труден, но не е случайно. ЦСКА 1948 игра страхотно срещу "Панатинайкос". Важно е да сложим този мач в правилния контекст. Като цяло направихме добър мач", започна Веласкес.

„ЦСКА 1948 има добра структура, трябваше правилно да пресираме. Те в нападение много често си сменят позициите. Беше важно днес да се защитаваме компактно и да се защитаваме с качество. Мисля, че се справихме добре с това. Трябваше в хода на 90 минути да водим мини битки, които направиха мача още по-труден за нас", добави испанският специалист.

„Генерално не обичам да говоря за индивидуалностите в отбора. Този гол е много важен за Переа и за отбора. Много съм щастлив за него, за отбора. Ние заслужавахме тази победа на база на представянето ни през всички 90 минути. Най-важното сега е да се възстановим, да видим какво сме направили добре и кое не. Да получим информация от медицинския щаб за играчите. Направихме много мачове. Най-важното е да се възстановим. Нашата основна цел е да спечелим мача срещу ЦСКА. Имаме възможност да спечелим купа срещу много важен съперник", завърши Веласкес.