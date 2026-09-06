Най-яркото съзвездие в живота на Теодор Салпаров (обзор)

Докато България стана на крака пред него, той се преклони пред жената Слънце в живота си - 82-годишната Тодорка

Хиляди фенове се събраха в "Арена София" за бенефиса на Теодор Салпаров "Една кариера - Една легенда". Сред всички поканени световноизвестни спортисти и български знаменитости най-ярките звезди в очите на волейболиста блестяха с различна светлина.

Обичаното либеро бе аплодирано от цяла България по време на бенефиса си. В залата присъстваха президентът Илияна Йотова, кметът на София, председателят на БОК, министърът на спорта, министърът на културата, както и куп обществени личности и световноизвестни спортисти. Мъжкият национален отбор по волейбол също уважи Теди Салпаров броени дни преди старта на Евроволей 2026.

Сред блясъка на тези специални гости отличаваха най-важните звездни личности в живота на Салпаров - членовете на семейството му. Личното съзвездие на емблематичния волейболист беше неотлъчно до него в това емоционално сбогуване с родните фенове.

Първите благодарности на Теди към семейството му в края на бенефиса бяха поднесени на жената до него - Ралица Паскалева. Либерото с номер 13 благодари на любимата си за подкрепата в дорбите и лоши дни, за търпението, когато почти не се е прибирал напоследък в подготовка за бенефиса, както и за обичта през годините. Салпаров изрази публично признание към актрисата за това, че е негова опора в живота и му помага да съхрани баланса извън игрището.

На бенефиса присъстваха и трите деца на Салпаров - Георги, Максим и Красимир. Най-големият син Георги пристигна от Америка, за да бъде до баща си в този специален и емоционален ден. 19-годишният волейболист се включи на поста либеро в четвъртия гейм на шоу мача. Така двамата заиграха рамо до рамо с еднакви червени екипи в последното излизане на игрището за Теди.

Но имаше кулминация и в специалното внимание за най-специалните хора за волейболния Любимец 13. А ако има един отговор на въпроса кой е най-важният човек в живота на всеки човек, то със сигурност бихме казали - майката. Докато България се прекланяше пред него, на финала той се поклони пред всички на своята майка. Жената Слънце в неговото съзвездие.

82-годишната Тодорка Симеонова получи прегръдка от сина си, още при влизането му в залата, когато феновете скандираха името му. А след края на самия мач е емоционалните изказвания той покани на игрището именно майка си, за да аплодират всички нея - жената, заради която България има Теодор Салпаров. Лично да я поздрави и да поговори с нея отиде и президентът Илияна Йотова.

Тоодорка е бивша волейболистка.

"Тя ме отгледа. Баща ми почина, когато бях на 14. Тя винаги е била до мен. Затова, като мога, ù отделям внимание, защото тя е един от главните хора, на които дължа всичко това", сподели Теди.

По време на бенефиса най-силните аплодисменти идваха именно от майчините ръце, а в очите на Тодорка искряха искрена обич и неизмерима гордост.

След близо две десетилетия спортни успехи Теодор Салпаров се сбогува с волейбола. Стана ясно, че краят на една ера води до началото на друга - емблемата ни се захваща отначало с ново начинание. А когато светлинте на прожекторите изгаснат, най-ярките личности в живота му винаги ще осветяват неговия път.