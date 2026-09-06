Петко Христов пристигна за подпис с "Левски"

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Националният защитник Петко Христов пристигна у нас за подпис с "Левски". Бранителят ще играе на "Герена" под наем от италианския "Специя".

Христов ще премине медицински прегледи и ако всичко е наред, 27-годишният бранител в понеделник трябва да бъде представен като футболист на „сините", съобщава италианското издание Citta della Spezia.

В информацията се казва, че трансферът е за наем до края на сезона, като италианският "Специя", който държи правата на Христов, ще плаща част от заплатата му.

Защитникът е юноша на "Левски" и се завръща в родния си клуб. Първоначално той отказа да премине при "сините", но впоследствие не намери по-добър вариант и промени решението си.