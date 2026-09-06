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ЦСКА 1948 уволни треньора след загубата от "Левски"

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Александър Александров Снимка: ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 уволни треньора Александър Александров-Алвеша  след снощното поражение с 0:1 от Левски на "Герена". То остави "червените" на четвърто място и на осем точки зад "сините", които са лидери в класирането.

Алвеша за втори път е освободен от благодетеля на тима от Бистрица Цветомир Найденов, който обикновено сменя на няколко месеца треньорите-.

За евентуална смяна на Александров при загуба от "Левски" се говореше още преди мача и очакването се случи. Мястото му ще бъде заето от досегашния помощник-треньор Огнян Младенов, който до момента е водил единствено "Оборище" (Панагюрище).

Александър Александров Снимка: ЦСКА 1948

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