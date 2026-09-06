Никола Цолов остана лидер във Формула 2 след 7-о място на "Монца"

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Българския пилот на "Кампос Рейсинг" Никола Цолов завърши 7-и в основното състезание за Гран при на Италия във Формула 2 на легендарната писта "Монца" и остава лидер във временното класиране.

Днес първото място бе за Джошуа Дюрксен ("Инвикта Рейсинг"). Втори се нареди съотборникът му и преследвач на лидера в генералното класиране Рафаел Камара.

На върха нашето момче има 177 точки.

Камара се приближи на 11 със 166.

Цолов беше шести в квалификацията в Италия, но получи наказания с по три места и за спринта, и за основното състезание.

Българинът направи добър старт днес от 9-а позиция, а в хода на състезанието бе доста внимателен, движейки се през повечето време на осма позиция.

В последните обиколки Цолов изпревари Тасанапол Интрапувашак (ART Grand Prix) и излезе седми.

В събота българинът бе 5-и в спринта.

Следващият кръг от Формула 2 е в испанската столица Мадрид другия уикенд.