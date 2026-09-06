ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръмна афера със задгранични паспорти в австрийско...

Времето София 29° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23514310 www.24chasa.bg

Украинец спря Янаки Милев за титлата в Пловдив

1256
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Янаки Милев Снимка: БФТенис

Янаки Милев допусна загуба във финала на сингъл на международния турнир по тенис на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро. Състезанието се проведе на кортовете на ТК "Локомотив".

22-годишният Милев отстъпи пред Георгий Кравченко (Украйна) с 0:6, 2:6 за час и 14 минути игра.

Двубоят не започна добре за българина, който допусна ранен пробив и загуби първия сет с 0:6. Янаки Милев прекъсна серията на Кравченко, печелейки първия гейм във втория сет, но впоследствие украинският тенисист натрупа аванс от 3:1. Впоследствие Георгий Кравченко реализира нов пробив за 5:2 срещу Милев, който спаси първия мачбол, но украинецът приключи двубоя при 6:2.

През тази седмица българският тенисист, за когото това бе първи финал на това ниво, записа четири поредни победи, осигурявайки си 25 точки за световната ранглиста.

Янаки Милев Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.