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Инфантино упорит! Въпреки натиска догодина ще е кандидат отново за президент на ФИФА

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Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

Подложеният на огромен натиск президент на ФИФА Джани Инфантино възнамерява да се кандидатира за преизбиране през следващата година.

„Президентът на ФИФА обяви през април, че ще се кандидатира за преизбиране през 2027 г. Разбира се, нищо от това не се е променило", заяви говорителка на световната футболна централа.

След световното стана ясно, че Инфантино смята продаде част от търговските права за световното на инвеститори.

Това предизвика бурно недоволство и планът бе оттеглен.

Инфантино бе избран за президент на ФИФА на извънреден конгрес през февруари 2016 г., за да довърши остатъка от мандата на подалия оставка Сеп Блатер.

Сега 56-годишният швейцарец кара трети мандат.

Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

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