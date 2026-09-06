Росица Денчева се справи уверено с латвийка в Анталия

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Росица Денчева стартира с успех в квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите WТА 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

19-годишната плевенчанка, втора поставена в схемата на пресявките, се наложи срещу Аделина Лачинова (Латвия) с 6:4, 6:0 за час и 21 минути.

Следващата съперничка на Росица Денчева в квалификациите ще бъде победителката от мача с участието на друга националка на България - Денислава Глушкова, която по-късно днес ще излезе срещу шестата поставена Мириана Тона (Италия).