След 11 г. Григор Димитров пак може да играе за България в купа “Дейвис”

Григор Димитров планира да бъде част от отбора на България за купа “Дейвис” за предстоящия важен сблъсък срещу Дания на 18 и 19 септември, съобщи близкият до него сайт tenniskafe.

Новината бе потвърдена и от bTV.

Бившият №3 в света при мъжете има желание да участва в отборния турнир, като окончателното решение ще бъде взето след излизане на резултатите от извършени тестове за състоянието на гърба му след US Open. Заради тях към момента няма и пълна яснота за програмата на Димитров в следващите месеци.

Срещата между Дания и България ще се проведе в Хилерьод, предградие на Копенхаген, в зала “Роял Стейдж” с капацитет от 2800 зрители.

При победа българите ще се завърнат в световната група на купа “Дейвис”, докато при загуба ще играят през февруари 2027-а за оставане в група I.

Присъствието на Григор значително би увеличило шансовете за успех на България предвид класата на съперника. По всяка вероятност именно в този сблъсък своето завръщане на корта ще отбележи звездата на датския тенис Холгер Руне. Съперникът ни има и още един играч в топ 200 – 23-годишния Елмер Мьолер, който е 170-и в ранглистата. Аугуст Холмгрен пък е №247.

Българската селекция на капитана Валентин Димов ще бъде официално обявена на пресконференция в София във вторник от 15 часа.

Очакванията са със сигурност в нея да бъдат играещият на двойки на US Open Александър Донски, както и намиращият се в топ 300 Пьотр Нестеров. По всяка вероятност в отбора ще бъдат и младите звезди на българския тенис Иван Иванов и Александър Василев.

За Димитров участие в Дания би било първа изява в купа “Дейвис” от 2015 г. насам, когато за последно бе част от българския отбор за мач срещу Люксембург в група II на зона “Европа/Африка”. От дебюта си през 2008 г. до този момент Григор има 16 победи и само 1 загуба на сингъл, както и 4 победи и 3 загуби на двойки.

