ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар гори и в опанското село Бял извор

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23515277 www.24chasa.bg

Легендата Джейми Варди се върна да играе в Англия

1400
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Джейми Варди Снимка: "Кремонезе"

39-годишният бивш голмайстор на Висшата лига Джейми Варди подписа договор с втородивизионния английски клуб "Бърнли" до края на сезона като свободен агент.

През миналата кампания емблематичният нападател игра за италианския "Кремонезе", за който вкара 7 гола в 29 мача.

Преди това носи екипа на "Лестър", с който сензационно стана шампион на Англия преди 10 г.

Варди ще донесе ценен опит на "Бърнли", който в момента заема последното 24-то място в Чемпиъншип с 2 точки след пет мача, присъединявайки се към играчи като Кайл Уокър, Ашли Барнс и Конър Робъртс под ръководството на мениджъра Ники Хайен.

Джейми Варди Снимка: "Кремонезе"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.