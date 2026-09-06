Легендата Джейми Варди се върна да играе в Англия

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39-годишният бивш голмайстор на Висшата лига Джейми Варди подписа договор с втородивизионния английски клуб "Бърнли" до края на сезона като свободен агент.

През миналата кампания емблематичният нападател игра за италианския "Кремонезе", за който вкара 7 гола в 29 мача.

Преди това носи екипа на "Лестър", с който сензационно стана шампион на Англия преди 10 г.

Варди ще донесе ценен опит на "Бърнли", който в момента заема последното 24-то място в Чемпиъншип с 2 точки след пет мача, присъединявайки се към играчи като Кайл Уокър, Ашли Барнс и Конър Робъртс под ръководството на мениджъра Ники Хайен.