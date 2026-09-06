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https://www.24chasa.bg/sport/article/23515293 www.24chasa.bg

Български национал припадна на мач в Италия

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Росен Божинов (третият от дясно на ляво на горния ред) в стартовия състав на "Пиза". Снимка: клубен фейсбук

Националът на България Росен Божинов припадна малко след 40-ата минути на мача между своя "Пиза" и домакина "Юве Стабия" от третия кръг на италианската серия "Б".  Защитникът беше изнесен на носилка и откаран в болница, а двубоят - прекъснат.

По първоначална информация, бранителят е получил дехидратация вследствие на непоносимата жега.

"Божинов беше откаран в болница за прегледи. Той е в съзнание. Една от възможните причини е дехидратация. Ще последват допълнителни актуализации.", обявиха от клуба.

Росен Божинов (третият от дясно на ляво на горния ред) в стартовия състав на "Пиза". Снимка: клубен фейсбук
Кадър: бТВ
Росен Божинов (третият от дясно на ляво на горния ред) в стартовия състав на "Пиза". Снимка: клубен фейсбук
Кадър: бТВ
Росен Божинов (третият от дясно на ляво на горния ред) в стартовия състав на "Пиза". Снимка: клубен фейсбук
Кадър: бТВ

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