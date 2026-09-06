Български национал припадна на мач в Италия

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Националът на България Росен Божинов припадна малко след 40-ата минути на мача между своя "Пиза" и домакина "Юве Стабия" от третия кръг на италианската серия "Б". Защитникът беше изнесен на носилка и откаран в болница, а двубоят - прекъснат.

По първоначална информация, бранителят е получил дехидратация вследствие на непоносимата жега.

"Божинов беше откаран в болница за прегледи. Той е в съзнание. Една от възможните причини е дехидратация. Ще последват допълнителни актуализации.", обявиха от клуба.