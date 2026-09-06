След 60 г. отново италианец спечели домашното Гран при във Формула 1

Мощно представяне от Кими Антонели от “Мерцедес” за Голямата награда на Италия! Италианецът стартира 19-и и направи наистина фантастичен пробив.

Ясно е, че Антонели имаше късмет по време на състезанието, но трябва да се каже, че въпреки това беше брилянтно представяне. То донесе на Антонели победа в домашното му Гран при. В този случай това е наистина историческо постижение, като се има предвид, че последният път, когато италианец е печелил у дома, беше преди 60 години.

Съотборникът му Джордж Ръсел направи всичко, което можеше, макар да има въпроси за начина, по който поставиха Антонели зад виртуалната кола за сигурност, оставяйки Джордж на пистата. След това краят на състезанието беше горе-долу предвидим. Победата беше седмата за лидера в сезона и в кариерата му. Италианецът изравни съотборника си Джордж Ръсел по най-много победи във Формула 1 като цяло.

След безславния край на домашното състезание на “Ферари” с катастрофата на Шарл Льоклер Хамилтън беше оставен сам да се бори. Луис очевидно имаше проблеми с гумите, така че не можеше да се конкурира с “Мерцедес”.

В генералното класиране Антонели има 267 точки и е на 66 пред съотборника си Ръсел.

През следващия уикенд предстои 14-ият кръг от Формула 1, в който пилотите ще спорят за Гран при на Испания.