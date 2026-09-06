ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожарите в Габрово са овладени

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23515741 www.24chasa.bg

Кристиян Балов вече има сръбски паспорт

2060
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кристиян Балов Снимка: "Цървена звезда"

Бившият играч на "Славия" Кристиян Балов вече е и сръбски гражданин. 20-годишният български национал е получил сръбски паспорт през август, само два месеца след като подписа с "Цървена звезда", съобщава Sport Klub.

Балов се присъедини към гранда от Белград на 12 юни, а процедурата по придобиването на гражданство е приключила необичайно бързо.

Новият му статут има значение най-вече за участието му в сръбската Суперлига. Със сръбски паспорт Балов вече може да бъде регистриран като местен млад футболист, което дава на треньора Алберт Риера по-голяма свобода при определянето на състава и използването на чуждестранни играчи.

Причината за бързата процедура при Балов е свързана с регулациите в сръбското първенство, които предвиждат възможност определени футболисти да бъдат записвани като „бонус играчи". Така българинът придобива по-удобен административен статут за клуба.

Сръбското гражданство обаче не оказва влияние върху международната принадлежност на Балов. Той вече има мачове за мъжкия национален отбор на България, след като е преминал през различните юношески и младежки формации на страната.

Полузащитникът дебютира за представителния ни тим през март 2026 г., като още в първия си мач успя да отбележи гол.

Затова придобиването на сръбски паспорт не променя правото му да представлява България на международно ниво. Новият документ има преди всичко административно значение и позволява на "Цървена звезда" да разполага с още една опция при формирането на състава си за мачовете от Суперлигата.

Кристиян Балов Снимка: "Цървена звезда"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.