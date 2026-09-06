Кристиян Балов вече има сръбски паспорт

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Бившият играч на "Славия" Кристиян Балов вече е и сръбски гражданин. 20-годишният български национал е получил сръбски паспорт през август, само два месеца след като подписа с "Цървена звезда", съобщава Sport Klub.

Балов се присъедини към гранда от Белград на 12 юни, а процедурата по придобиването на гражданство е приключила необичайно бързо.

Новият му статут има значение най-вече за участието му в сръбската Суперлига. Със сръбски паспорт Балов вече може да бъде регистриран като местен млад футболист, което дава на треньора Алберт Риера по-голяма свобода при определянето на състава и използването на чуждестранни играчи.

Причината за бързата процедура при Балов е свързана с регулациите в сръбското първенство, които предвиждат възможност определени футболисти да бъдат записвани като „бонус играчи". Така българинът придобива по-удобен административен статут за клуба.

Сръбското гражданство обаче не оказва влияние върху международната принадлежност на Балов. Той вече има мачове за мъжкия национален отбор на България, след като е преминал през различните юношески и младежки формации на страната.

Полузащитникът дебютира за представителния ни тим през март 2026 г., като още в първия си мач успя да отбележи гол.

Затова придобиването на сръбски паспорт не променя правото му да представлява България на международно ниво. Новият документ има преди всичко административно значение и позволява на "Цървена звезда" да разполага с още една опция при формирането на състава си за мачовете от Суперлигата.