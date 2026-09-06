България спечели Мини Европейското първенство по волейбол в София

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Само няколко дни преди началото на Европейското първенство по волейбол за мъже в София, България вече може да се похвали с трофей. Той беше спечелен от бъдещите надежди от ВК Славия, които под името България, триумфираха на специално организираното първенство Мини ЕвроВолей за момчета, родени след 2015 година в помощната зала на "Арена 8888".

"Успехът на малките състезатели, на които жребият отреди да носят името на страната ни, внесе още по-голям позитивизъм преди големия форум, очакван с нетърпение от всички приятели на волейбола", заявиха от БФВ.

Събитието беше организирано от Фондация София - Европейска столица на спорта съвместно с Българската федерация по волейбол в навечерието на Европейското първенство за мъже. По този начин беше дадена възможност на младите надежди да се докоснат до атмосферата на истинско международно първенство.

В надпреварата участваха шест отбора - символично същият брой, колкото са националните отбори в групата, която ще се изиграе в София по време на ЕвроВолей за мъже. Те бяха разделени в две групи по три, като в груповата фаза се игра всеки срещу всеки

В Група А попаднаха България, Португалия и Полша, представени съответно от ВК Славия, ВК Етрополе и ВК Люлин.

В Група Б се състезаваха Украйна, Израел и Република Северна Македония, представени от ВК Левски София, ВК ВАСК и ВК ЦСКА.

България спечели първо място в група А, като на полуфиналите направи обрат от 0:1 до 2:1 срещу Израел. Украйна се наложи с 2:0 над Полша и също извоюва правото да играе за първото място.

Във финала България се наложи с 2:0 над Украйна, докато Израел спечели с 2:1 срещу Полша в срещата за бронзовите медали.

Мини Европейското първенство беше закрито с церемония по награждаване. В нея участваха президента на БФВ Любомир Ганев, Административният директор Станислав Николов, председателят на Фондация София Европейска столица на спорта Димитър Шалъфов, Анатоли Илиев - организационен секретар на Фондация София Европейска столица на спорта.

В залата дойде и бившият национал Теодор Салпаров, който отдели специално внимание на бъдещите надежди и им даде още по-голям стимул за развитие.

Резултати:

Група А: България - Полша 2:1, Португалия - България 0:2, Полша - Португалия 2:0

Група В: Украйна - Република Северна Македония 2:0, Израел - Украйна 0:2, Република Северна Македония - Израел 0:2

Полуфинали

България - Израел 2:1, Украйна - Полша 2:0

Финал:

България - Украйна 2:0

Мач за трето място:

Израел - Полша 2:1

Крайно класиране:

1. ВК Славия - България

2. ВК Левски София - Украйна

3. ВК ВАСК - Израел

4. ВК Люлин - Полша

5. ВК Етрополе - Португалия

6. ВК ЦСКА - Република Северна Македония