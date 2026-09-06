Турция стана европейски шампион по волейбол при жените. Победи Италия

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Турция стана европейски шампион по волейбол при жените. На финала в Истанбул, преминал при поделено надмощие, домакините се наложиха драматично с 3:2 срещу Италия.

Туркините изоставаха с 0:1 и 1:2 срещу световния и олимпийски шампион, воден от легендарния Хулио Веласко, но успяха да направят обрат и да спечелят след 122 минути.

Тайбрекът започна равностойно, но Турция успя да поведе с 10:6 и да триумфира при 15:10 с втората си поредна титла за радост на домакинската публика.

Италия не можа да спечели четвърти шампионски трофей от шампионатите на Стария континент.

Най-резултатна за Турция стана Мелиса Варгас с 28 точки. Нейната съотборничка Зехра Гюнеш добави още 12 точки.

За Италия с 28 пункта се отличи Паола Егону, а съперниците имаха изравнени показатели в основните елементи на играта.

В мача за третото място на шампионата Сърбия се наложи с 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18) срещу Полша. Сръбкините печелят бронзовите медали за трети път в историята.