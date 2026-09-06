С 2:1 в София "Лудогорец" остави "Локо" последен, призиви за оставка в "Надежда"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лудогорец" победи "Локо" в София с 2:1 в среща от 8-ия кръг на Първа лига и така прекъсна серията си от2 мача без успех и засили кризата в "Надежда".

Националът Ивайло Чочев откри резултата за разградчани в 4-ата минута, а три по-късно Петър Станич пропусна дузпа за тях.

Кауе Карузо изравни за "Локо" в 29-ата мин. В началото на втората част гол на Спас Делев за домакините беше отменен. В 69-ата минута същото се случи и с попадение на Руан Круз от "Лудогорец", като и двете отпаднаха заради нарушение нв атака. В 76-ата минута Чочев отново изведе "орлите" напред. Малко по-късно попадение на Ерик Маркус от гостите отново беше отменено този път заради засада заради засада.

Така "Лудогорец" с 20 точки е втори с 4 т. по-малко от перфектния лидер и шампион "Левси".

"Локо" продължава без успех и заема последното 14-о място с 3 точки.

Днес столичани бяха водени от помощник-треньора Атанас Стоилов, който замени пипналия вирус Любослав Пенев.

Феновете на "Локо" започнаха да скандират "оставка" в 80-ата минута. Това се случи веднага след като "железничарите" извършиха петорна смяна.

Някои от запалянковците насочиха възгласите си към ложата на стадиона в "Надежда".

В друг мач "Локо" би 1:0 "Черно море" в Пловдив с гол на Раян Лейтен (21) и с 6 т. се изкачи 11-и.

Варненци, които също са в криза, заемат 12-ото място с 4 т.