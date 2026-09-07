ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българско дерби във II кръг на турнира за купата н...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23516600 www.24chasa.bg

Росен Божинов даде знак от болницата, че е окей

1328
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Росен Божинов дава знак, че е окей. Снимки: "Пиза"

От италианския втородивизионен "Пиза" излязоха със съобщение относно припадъка на българския национал Росен Божинов в края на първата част на мача от серия "Б" срещу домакина "Юве Стабия", спечелен от неговия тим с 3:0. като гост.

Нашият бранител бе изведен от терена с помощта на носилка, а веднага след това бе закаран в болница за изследвания.

По първоначални информации причина за колабирането на Божинов е дехидратация при жегата.

„Пизa" информира, че футболистът Росен Божинов, който бе принуден да напусне терена поради прилошаване в 40-ата минута на първото полувреме, в момента се намира под наблюдение и преминава необходимите медицински изследвания.

Клубът изразява своята благодарност към медицинските лица за бързата им намеса, към "Юве Стабия" за активното сътрудничество, както и към серия "Б" и главния съдия за разбирането и подкрепата в моментите на най-голямо безпокойство и напрежение.

Ръководството реши да не дава изявления след мача, за да осигури пълно спокойствие на всички свои членове в този труден ден, в който спортният резултат остава на задeн план.

Мислите на всички са насочени към Росен с надеждата случилото се бързо да се превърне просто в лош спомен. Извиняваме се най-вече на медиите, но сме уверени в разбирането на всички", обявиха от "Пиза" по повод липсата на медийни изявление след мача.

От клуба пуснаха снимка във фейсбука си на Божинов, на която роденият в Кнежа защитник показва, че е окей. 

Веднага след инцидента "Пиза" откри резултата чрез Артуро Калабрези, а той оказа подкрепа на съотборника си, вдигайки фланелка на Росен.

Артуро Калабрези с фланелката на Божинов.
Артуро Калабрези с фланелката на Божинов.

Росен Божинов дава знак, че е окей. Снимки: "Пиза"
Артуро Калабрези с фланелката на Божинов.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.