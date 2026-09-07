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Българско дерби във II кръг на турнира за купата на Германия

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Фабиан Нюрнбергер опитва да отнеме топката на Лукас Петков в предишните им сблъсъци на ниво Втора бундеслига. Снимка: "Дармщат"

Жребият за втория кръг на турнира за купата на Германия излъчи българско дерби.

Елитният “Елверсберг” на правещия феноменална година национал Лукас Петков посреща “Дармщат”. Футболист на втородивизионния отбор е друг играч на държавния ни тим - Фабиан Нюрнбергер.

В момента той се възстановява от мускулна травма и ще е готов за игра в началото на следващия месец.

В края на октомври ще се проведе вторият кръг на турнира за купата на Германия, така че Петков и Нюрнбергер може да се засекат на терена.

Двамата получиха наши паспорти, след като имат български корени.

Фабиан Нюрнбергер опитва да отнеме топката на Лукас Петков в предишните им сблъсъци на ниво Втора бундеслига. Снимка: "Дармщат"

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