Българско дерби във II кръг на турнира за купата на Германия

Жребият за втория кръг на турнира за купата на Германия излъчи българско дерби.
Елитният “Елверсберг” на правещия феноменална година национал Лукас Петков посреща “Дармщат”. Футболист на втородивизионния отбор е друг играч на държавния ни тим - Фабиан Нюрнбергер.
В момента той се възстановява от мускулна травма и ще е готов за игра в началото на следващия месец.
В края на октомври ще се проведе вторият кръг на турнира за купата на Германия, така че Петков и Нюрнбергер може да се засекат на терена.
Двамата получиха наши паспорти, след като имат български корени.