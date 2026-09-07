Синът и адаш на Роналд Куман герой с 2 гола в Нидерландия, а е вратар

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Един от мачовете, които правят футбола неповторимо изживяване, се състоя вчера в елита на Нидерландия, а главен герой бе играч с изключително популярно име.

Това е Роналд Куман, но младши.

Синът на легендата на "лалетата" и "Барселона" (роден е на 23 май 1995-а в каталунската столица) донесе точка на "Телстар" (Велсен) при домакинството на "Камбюр", въпреки че е вратар.

Исландецът Нокви Ториссон (съотборник на Куман) бе изгонен още в 22-ата мин за грубо нарушение.

"Камбюр" поведе с 2:0 след попадения на Рафил ел Аргуиуи (53) и Николас Биндер (60).

Куман намали изоставането на "Телстар" само 3 мин по-късно от дузпа.

За да се стигне до 11-ата мин на продължението, когато отново от бялата точка наследникът на великия защитник донесе равенството 2:2.