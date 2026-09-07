И след 30 г. българин все още е най-скъпата покупка в историята на “Бохум”

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Покрай старта на сезона във Втора бундеслига сайтът transfermarkt.de пусна поредна информативна класация.

Тя е за най-скъпите покупни на отборите, които в момента играят във второто ниво на германския футбол. В подреждането има българско присъствие.

Бившият национал и доскорошен помощник-треньор в държавния тим Георги Донков продължава да е трансфер №1 в историята на емблематичния “Бохум”.

Интересното е, че българинът премина в него точно преди 30 г. Тогава юношата на “Левски” бе продаден на елитния в онзи момент “Бохум” за 3 млн. марки, или сегашни 1,5 млн. евро.

В наши дни - 30 години по-късно, много рядко някой наш футболист е закупуван за подобна сума.

Донков направи 2 силни сезона за “Бохум”, премина в “Кьолн” за 1 млн. евро и остана там до 2001-а.

Иначе №1 с най-скъпа покупка е "Волфсбург", платил 43 млн. евро за Юлиан Дракслер през 2015-а.