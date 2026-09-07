За първи път тенисист от набор 2004 на 1/4-финал в "Големият шлем"

Алекс Микелсен пренаписа историята на мъжкия тенис, превръщайки се в първия играч, роден през 2004 година, който достига до четвъртфиналите на турнир от "Големият шлем. Младият американец си осигури място сред най-добрите осем в в US Open, след като категорично надигра аржентинеца Томас Мартин Ечевери в три поредни сета.

Двубоят се превърна в истински триумф на хладнокръвието и мощната игра от основната линия за 22-годишния калифорниец. Включително благодарение на безупречния си сервис и впечатляващата си устойчивост под напрежение, Микелсен пречупи съпротивата на коравия си съперник с 7:6, 6:4, 6:4. Преломният момент в срещата дойде в първия сет, когато американецът спаси сетбол в драматичен тайбрек и успя да измъкне частта, с което изцяло пое контрола върху мача.

Тази историческа победа не само изпрати Микелсен напред в турнира, но и му осигури значителен скок в световната ранглиста на ATP. С триумфа си той си гарантира дебют в първите 30 на света, затвърждавайки статута си на водещо лице на новото поколение в световния тенис и поредната голяма надежда на американската публика.