ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За първи път тенисист от набор 2004 на 1/4-финал в...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23516635 www.24chasa.bg

За първи път тенисист от набор 2004 на 1/4-финал в "Големият шлем"

516
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Алекс Микелсен Снимка: Ройтерс

Алекс Микелсен пренаписа историята на мъжкия тенис, превръщайки се в първия играч, роден през 2004 година, който достига до четвъртфиналите на турнир от "Големият шлем. Младият американец си осигури място сред най-добрите осем в в US Open, след като категорично надигра аржентинеца Томас Мартин Ечевери в три поредни сета.

Двубоят се превърна в истински триумф на хладнокръвието и мощната игра от основната линия за 22-годишния калифорниец. Включително благодарение на безупречния си сервис и впечатляващата си устойчивост под напрежение, Микелсен пречупи съпротивата на коравия си съперник с 7:6, 6:4, 6:4. Преломният момент в срещата дойде в първия сет, когато американецът спаси сетбол в драматичен тайбрек и успя да измъкне частта, с което изцяло пое контрола върху мача.

Тази историческа победа не само изпрати Микелсен напред в турнира, но и му осигури значителен скок в световната ранглиста на ATP. С триумфа си той си гарантира дебют в първите 30 на света, затвърждавайки статута си на водещо лице на новото поколение в световния тенис и поредната голяма надежда на американската публика.

Алекс Микелсен Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.