БФС обяви съдията за първото вечно дерби

Мачът между "Левски" и ЦСКА за суперкупа на България ще бъде ръководен от Геро Писков. Първото вечно дерби за сезона е в сряда, 9 септември, от 18,30 на Националния стадион "Васил Левски".
За ВАР в този ще отговарят Никола Попов и Станимир Тренчев.
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Мачът между "Левски" и ЦСКА за суперкупа на България ще бъде ръководен от Геро Писков. Първото вечно дерби за сезона е в сряда, 9 септември, от 18,30 на Националния стадион "Васил Левски".
За ВАР в този ще отговарят Никола Попов и Станимир Тренчев.
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