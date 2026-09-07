БФС обяви съдията за първото вечно дерби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мачът между "Левски" и ЦСКА за суперкупа на България ще бъде ръководен от Геро Писков. Първото вечно дерби за сезона е в сряда, 9 септември, от 18,30 на Националния стадион "Васил Левски".

За ВАР в този ще отговарят Никола Попов и Станимир Тренчев.