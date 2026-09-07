ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Фиорентина" уволни треньора след само 3 кръга

Времето София 26° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23518186 www.24chasa.bg

Белгия няма да подкрепи Инфантино за нов мандат във ФИФА

900
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Джани Инфантино Снимка: Getty Images

Белгийската футболна федерация обяви, че не може да подкрепи кандидатурата на Джани Инфантино за нов мандат начело на международната централа (ФИФА), позовавайки се на проблеми с прозрачността и управлението, както и заради скандала около червения картон на американския национал Фоларин Балогун на Световното първенство това лято.

Инфантино е изправен пред нарастващ натиск, след като противоречивият му план за продажба на дялове от бъдещите Световни първенства беше посрещнат с яростна реакция. От ФИФА обаче потвърдиха в неделя, че той планира отново да се кандидатира на изборите догодина за последен мандат до 2031-а.

Кралската белгийска футболна асоциация коментира в изявление днес, че решението ѝ да не подкрепи Джани Инфантино е свързано с начина, по който ФИФА „не е показала прозрачност" при разглеждането на предизвикалото недоволство предложение и червения картон на Балогун.

„Федерацията отбелязва, че редица важни решения и оценки до момента не бяха достатъчно адекватно обосновани. Това повдига въпроси относно прозрачността и управлението. Ние оставаме в тесен контакт с УЕФА и заедно търсим ясни отговори относно процеса на вземане на решения и следващите стъпки", се посочва в изявлението от белгийската централа, цитирана от БТА.

Джани Инфантино

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.