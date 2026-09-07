Белгия няма да подкрепи Инфантино за нов мандат във ФИФА

Белгийската футболна федерация обяви, че не може да подкрепи кандидатурата на Джани Инфантино за нов мандат начело на международната централа (ФИФА), позовавайки се на проблеми с прозрачността и управлението, както и заради скандала около червения картон на американския национал Фоларин Балогун на Световното първенство това лято.

Инфантино е изправен пред нарастващ натиск, след като противоречивият му план за продажба на дялове от бъдещите Световни първенства беше посрещнат с яростна реакция. От ФИФА обаче потвърдиха в неделя, че той планира отново да се кандидатира на изборите догодина за последен мандат до 2031-а.

Кралската белгийска футболна асоциация коментира в изявление днес, че решението ѝ да не подкрепи Джани Инфантино е свързано с начина, по който ФИФА „не е показала прозрачност" при разглеждането на предизвикалото недоволство предложение и червения картон на Балогун.

„Федерацията отбелязва, че редица важни решения и оценки до момента не бяха достатъчно адекватно обосновани. Това повдига въпроси относно прозрачността и управлението. Ние оставаме в тесен контакт с УЕФА и заедно търсим ясни отговори относно процеса на вземане на решения и следващите стъпки", се посочва в изявлението от белгийската централа, цитирана от БТА.