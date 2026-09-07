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Спряган винаги за ЦСКА поема тим от Казахстан

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Стамен Белчев Снимка: Startphoto.bg

Стамен Белчев ще продължи кариерата си в първенството по футбол на Казахстан и до дни се очаква да поеме местния тим "Кайсар" (Къзълорда), научи БТА от мениджърските среди.

До края на август начело на тима беше местният специалист Андрей Ферапонтов, но той беше уволнен заради слаби резултати и в последната седмица временно изпълняващ длъжността е Дмитрий Карпов, който пък беше негов помощник.

Белчев за последно води столичния "Септември" (София), но напусна през октомври 2025-а година само след 13 мача и от тогава е без ангажименти. Името му почти винаги е спрягано за ЦСКА, когато има проблеми при "червените".

В кариерата си бившият нападател на Хасково и на "Локомотив" (Горна Оряховица) не е излизал да работи зад граница.

57-годишният Белчев трябва да пристигне в следващите дни в Казахстан, за да подпише договора си с "Кайсар" и да бъде представен официално пред медиите. Връзката на "Кайсар" с България е много сериозна, тъй като там дълго време с успех работи легендата на ЦСКА Стойчо Младенов в екип с Тодор Янчев и Анатоли Нанков. Именно българските треньори донесоха на "Кайсар" и купата на Казахстан през 2019-а година.

В момента обаче "Кайсар" е на дъното на класирането, като заема последното 16-о място с 20 точки и се бори за оцеляването си в местната Висша лига. Така Белчев ще има трудната задача да спаси един от традиционните казахстански състави от изпадане.

Звездата на тима е бившият футболист на "Ливърпул" Виктор Моузес, който пристигна през лятото на миналата година.

Стамен Белчев

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