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Сблъсъкът Фюри - Джошуа се отлага

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Антъни Джошуа Снимка: Instagram/anthonyjoshua

Тайсън Фюри отново намекна, че изцяло британският сблъсък с Антъни Джошуа се отлага и предизвика Олександър Усик за трети мач между тях.

Фюри и Джошуа водят преговори за двубой, обвързан огромни суми пари, но Тайсън Фюри е нетърпелив поради липсата на потвърждение, наричайки съперника си „страхливец" по-рано през седмицата. Той насочи вниманието си към Усик, от когото загуби два пъти по точки през 2024 година.

„Ей Джей отново се из..а, за пореден път", написа Фюри в социалните мрежи и добави:

„Това само ще ме доведе до битка с Усик. Олександър, ти имаше решенията последния път. Успех, нека го направим отново. Нека го повторим през ноември. Топката сега е в твоето поле... искаш ли да се биеш с мен тази година - 2026, или се отказваш? Уведоми ме, защото сега търся нов опонент."

Антъни Джошуа Снимка: Instagram/anthonyjoshua

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