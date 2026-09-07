Сблъсъкът Фюри - Джошуа се отлага

Тайсън Фюри отново намекна, че изцяло британският сблъсък с Антъни Джошуа се отлага и предизвика Олександър Усик за трети мач между тях.

Фюри и Джошуа водят преговори за двубой, обвързан огромни суми пари, но Тайсън Фюри е нетърпелив поради липсата на потвърждение, наричайки съперника си „страхливец" по-рано през седмицата. Той насочи вниманието си към Усик, от когото загуби два пъти по точки през 2024 година.

„Ей Джей отново се из..а, за пореден път", написа Фюри в социалните мрежи и добави:

„Това само ще ме доведе до битка с Усик. Олександър, ти имаше решенията последния път. Успех, нека го направим отново. Нека го повторим през ноември. Топката сега е в твоето поле... искаш ли да се биеш с мен тази година - 2026, или се отказваш? Уведоми ме, защото сега търся нов опонент."